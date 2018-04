Handball: Deutschland mit Test-Erfolg gegen Serbien

Leipzig (SID) - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat sich nach dem EM-Debakel und der anschließenden Trainerdebatte stark zurückgemeldet. Gegen Serbien gewann das Team von Bundestrainer Christian Prokop am Mittwoch in Leipzig das erste Spiel seit dem EM-Aus mit 26:19 (12:7). Nach dem Wirbel um Prokop scheint die Mannschaft auf gutem Weg für die Heim-WM im kommenden Jahr (9. bis 27. Januar).

Prokops Team fährt Test-Erfolg gegen Serbien ein © SID

Angeführt wurde der Europameister von 2016 vor 5723 Zuschauern in der Arena Leipzig von Patrick Wiencek mit vier Toren. Bereits am Samstag (14.30 Uhr/ARD) hat Serbien derweil die Chance zur Revanche. Dann treffen beide Mannschaften im zweiten Duell in Dortmund aufeinander.