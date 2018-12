Handball: Dominik Klein singt offiziellen WM-Song

Köln (SID) - Dominik Klein singt den offiziellen Song zur Handball-WM 2019: Allerdings nicht der Weltmeister von 2007, sondern der junge deutsche Künstler mit dem gleichen Namen. Klein hat den Titel gemeinsam mit dem dänischen DJ Kongsted eingespielt. Das Duo wird ihn vor dem Eröffnungsspiel am 10. Januar 2019 in Berlin sowie am 27. Januar 2019 beim Finale im dänischen Herning präsentieren.

Die Handball-WM 2019 beginnt am 10. Januar in Berlin © SID

"Gemeinsam mit Kongsted aufzutreten und live vor Tausenden von Fans zu singen, wird auf jeden Fall großartig sein", sagte Klein, der 2019 zudem seine erste Single auf den Markt bringen wird: "Ich freue mich sehr darauf, alles zu geben, mit den Fans zusammen zu singen und die Teams anzufeuern. Ich kann es wirklich nicht mehr erwarten."