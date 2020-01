Handball-EM: Abwehrchef Pekeler für Hanning "der Schlüsselspieler"

Köln (SID) - Nicht Kapitän Uwe Gensheimer oder Torwart Andreas Wolff - für DHB-Vizepräsident Bob Hanning ist Abwehrchef Hendrik Pekeler bei der Handball-Europameisterschaft der "Schlüsselspieler" der deutschen Mannschaft. "Auf ihn wird es maßgeblich ankommen. Die Defensive ist unser Aushängeschild, und auch in diesem Jahr wird sie über unseren Erfolg entscheiden", schrieb Hanning in seiner Kolumne beim Nachrichtenportal t-online.de: "Hendrik wird die Abwehr dirigieren und lenken."

Setzt sich für die Nachwuchsarbeit ein: Bob Hanning © SID

Vor dem Auftaktspiel der Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop am heutigen Donnerstag (18.15 Uhr/ZDF) ist Hanning zuversichtlich. "Wir haben eine Mannschaft, in der jeder Spieler in der Lage ist, Herausragendes zu leisten", sagte er im SID-Interview: "Klagen über verletzte Spieler gibt es bei mir nicht."

Eine gute Rolle bei der EM traut der 51-Jährige Rechtsaußen Tobias Reichmann zu, nach dessen WM-Aus im vergangenen Jahr Unruhe entstanden war. "Er hat sich mit dem Trainer ausgesprochen und jetzt hat er die Möglichkeit, seinen Worten auch Taten folgen zu lassen", meint Hanning: "Ich bin sicher, dass er das schafft. Wir brauchen Ecken und Kanten im Team."