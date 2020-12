Handball-EM: Coronafall bei DHB-Gegner Rumänien

Köln (SID) - Nach einem positiven Coronatest bei den rumänischen Handballerinnen steht das EM-Auftaktspiel des deutschen Teams am Donnerstag auf der Kippe. Zwei Tage vor dem Start des EM-Abenteuers in Dänemark wurde bei der Rumänin Laura Moisa eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Ob das Spiel am Donnerstag (18.00 Uhr/Sportdeutschland.tv) planmäßig stattfinden wird, war zunächst offen.

"Wir werden jetzt schnell den Kontakt zur EHF suchen und sind für alle Lösungen offen - bis hinzu einer Spielverlegung", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer dem SID. Moisa hat sich in Isolation begeben, dies gilt sicherheitshalber auch für ihre Zimmerkollegin Denisa Dedu. Alle rumänischen Spielerinnen sollen erneut getestet werden.