Handball-EM: DHB-Frauen starten mit Sieg in Hauptrunde

Nancy (SID) - Die deutschen Handballerinnen sind bei der EM in Frankreich mit dem erhofften Sieg in die Hauptrunde gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener setzte sich am Freitagabend mit 29:23 (17:9) gegen den weiterhin punktlosen EM-Elften Spanien durch und besitzt mit nun 4:2 Zählern gute Chancen auf den Einzug ins Halbfinale.

Mit 29:23 gewinnt das DHB-Team gegen Spanien © SID

"Wir haben eine wahnsinnig gute erste Halbzeit gesehen, das hat keiner erwartet, die Mädels haben sich in einen Rausch gespielt", sagte Bundestrainer Groener: "Auch die Abwehr stand super. In der zweiten Hälfte haben wir gesehen, dass die Spanier gleich wieder da sind, wenn wir nachlassen. Aber wir haben uns durchgekämpft."

In den weiteren Begegnungen der Hauptrunden-Gruppe II tritt die deutsche Mannschaft am Sonntag (15.00 Uhr) gegen den EM-Zwölften Ungarn und am Mittwoch (21.00/beide auf sportdeutschland.tv) gegen Vize-Europameister Niederlande an. Die besten beiden Mannschaften der zwei Sechsergruppen qualifizieren sich für das Halbfinale.

Beste Torschützin in der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) zum Hauptrundenauftakt in Nancy waren Top-Talent Emily Bölk sowie Meike Schmelzer und Angie Geschke mit je vier Treffern.