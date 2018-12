Handball-EM: DHB-Frauen träumen weiter vom Halbfinale

Nancy (SID) - Die deutschen Handballerinnen dürfen bei der EM in Frankreich weiter vom Einzug ins Halbfinale träumen. Nach dem Sieg Rumäniens gegen Spanien (27:25) und dem Erfolg von Titelverteidiger Norwegen gegen die Niederlande (29:16) hat die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener weiterhin die Möglichkeit, sich erstmals seit zehn Jahren für die Medaillenspiele zu qualifizieren.

EM-Finale bleibt für DHB-Frauen in Reichweite © SID

Sollte Rumänien am Mittwoch (18.00 Uhr) gegen Ungarn mindestens einen Punkt holen, würde die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) mit einem Sieg im anschließenden Spiel der Hauptrunden-Gruppe II gegen Vize-Europameister Niederlande (21.00 Uhr/sportdeutschland.tv) sicher das Halbfinale in Paris erreichen.

Zum Auftakt in die zweite Turnierphase hatte Deutschland am Freitag mit 29:23 gegen Spanien gewonnen, im zweiten Spiel setzte es am Sonntag ein 25:26 gegen Ungarn.