Handball-EM: DHB-Frauen verlieren zweites Hauptrundenspiel

Nancy (SID) - Die deutschen Handballerinnen haben bei der EM in Frankreich einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener verlor ihr zweites Hauptrundenspiel gegen den EM-Zwölften Ungarn mit 25:26 (10:12), darf mit nun 4:4-Punkten aber nach wie vor auf die erste Teilnahme an einem EM-Halbfinale seit zehn Jahren hoffen.

Deutsche Handballerinnen verlieren knapp gegen Ungarn © SID

Voraussetzung dafür ist ein Sieg im abschließenden Spiel gegen die Niederlande am Mittwoch (21 Uhr/sportdeutschland.tv). Zudem ist die junge deutsche Mannschaft auf Schützenhilfe angewiesen. Beste Torschützin in der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) am Sonntag in Nancy war Alicia Stolle mit neun Treffern.

Zum Auftakt in die zweite Turnierphase hatte sich Deutschland souverän gegen Spanien (29:23) durchgesetzt, in der Vorrunde gelang ein 33:32-Erfolg gegen Titelverteidiger Norwegen. Die erste Niederlage im Turnierverlauf hatte es gegen Rumänien (24:29) gegeben.