Handball-EM: Deutsche Frauen feiern Auftaktsieg gegen Norwegen

Brest (SID) - Die deutschen Handballerinnen sind mit einem Sensationssieg gegen Titelträger Norwegen in die Europameisterschaft in Frankreich gestartet. Gegen den Rekordeuropameister setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener mit 33:32 (15:16) durch.

Die Handballerinnen um Emily Bölk schlagen Norwegen © SID

Beste Werferinnen der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) waren in der Hafenstadt Brest Emily Bölk und Ina Großmann mit jeweils fünf Toren. Für Norwegen erzielte Stine Bredal Oftedal sieben Tore.

In den verbleibenden Partien der Gruppe D gegen Rumänien am Montag und Tschechien am Mittwoch (jeweils 18.00/Eurosport und Sportdeutschland.tv) ist die DHB-Auswahl leicht favorisiert. Die besten drei Teams der Vierergruppe erreichen die Hauptrunde.