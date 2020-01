Handball-EM: Deutschland gewinnt Auftakt gegen Niederlande

Trondheim (SID) - Die deutschen Handballer haben bei der EM ihr Auftaktspiel gegen Debütant Niederlande vor 4057 Zuschauern in Trondheim mit 34:23 (15:13) gewonnen. Am Samstag trifft das Team von Bundestrainer Christian Prokop auf Titelverteidiger Spanien (18.15/ARD), am Montag ist im letzten Gruppenspiel Lettland der Gegner (18.15/ZDF).

Kai Häfner (r.) erzielte fünf Tore gegen die Niederlande © SID

Beste Werfer gegen die Niederlande waren Linkshänder Kai Häfner (MT Melsungen) und Kreisläufer Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen) mit jeweils fünf Treffern. Je viermal trafen aus dem Rückraum Julius Kühn (MT Melsungen) und von Rechtsaußen Timo Kastening (TSV Hannover-Burgdorf).