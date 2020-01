Handball-EM: Deutschland verliert deutlich gegen Spanien

Trondheim (SID) - Die deutschen Handballer haben bei der EM mit einem deutlichen 26:33 (11:14) gegen Titelverteidiger Spanien ihre erste Niederlage im zweiten Gruppenspiel kassiert und ihr Ziel Halbfinale bereits ein wenig aus den Augen verloren. Im letzten Gruppenspiel am Montag (18.15/ZDF) gegen Lettland muss das Team von Bundestrainer Christian Prokop zumindest unentschieden spielen, um die Hauptrunde der besten zwölf Teams zu erreichen.

Kai Häfner (r.) im Zweikampf mit Viran Morros De Argila © SID

"Wir kommen schlampig in das Spiel, obwohl wir sehr gut vorbereitet waren", sagte Prokop in der ARD: "Aber die Spanier waren uns in allen Bereichen überlegen. Wir haben in der Abwehr inklusive Torhüter nicht das gezeigt, was man in so einem Spiel braucht."

Im Hinblick auf das Spiel gegen Lettland ist Prokop dennoch zuversichtlich: "Sie sind sehr gut und haben auch ihre Starspieler, aber ich bin sicher, wenn wir unsere Leistung abliefern, werden wir unser Ziel Hauptrunde in Wien auf jeden Fall erreichen."

Beste Werfer gegen Spanien waren vor 6558 Zuschauern in Trondheim Kreisläufer Hendrik Pekeler (5) und Kapitän Uwe Gensheimer (4/2).