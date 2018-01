Handball-EM: Spanien hat Halbfinale im Visier

Varazdin (SID) - Ex-Weltmeister Spanien hat bei der Handball-EM in Kroatien das Halbfinale fest im Visier. Der Vize-Europameister kam in der Hauptrundengruppe II in Varazdin zu einem souveränen 31:20 (15:6) gegen Mazedonien und schob sich hinter Olympiasieger Dänemark (sechs Punkte) und vor dem punktgleichen Titelverteidiger Deutschland mit vier Zählern auf Platz zwei. Zudem haben die Iberer ein Spiel weniger ausgetragen.

Spaniens Sarmiento wirft sich in die mazedonische Abwehr © SID

Bester Werfer der Spanier war Eduardo Gurbindo mit sechs Toren. Mazedonien (3 Punkte) hat trotz der Niederlage ebenfalls noch Chancen aufs Halbfinale. Gegen die starken Spanier war der WM-15. aber von Beginn an ohne Möglichkeiten. Spanien baute seinen Vorsprung kontinuierlich aus und geriet zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.