Handball-EM: Vize-Europameister Niederlande startet mit Sieg

Montbeliard (SID) - Vize-Europameister Niederlande hat einen guten Start in die Handball-EM der Frauen in Frankreich hingelegt. Gegen den früheren Titelträger Ungarn siegte der WM-Dritte mit 28:25 (11:11). Rückraumspielerin Kelly Dulfer überzeugte mit fünf Toren bei einer perfekten Trefferquote.

Die Niederlande gewinnen zum Auftakt gegen Ungarn © SID

Die Führung in der Gruppe C übernahm Spanien vor den Niederlanden. Der WM-Zweite von 2014 gewann deutlich 25:18 (15:5) gegen phasenweise überforderte Kroatinnen. Spaniens Rückraumspielerin Nerea Pena glänzte mit sieben Toren bei acht Versuchen.

In der deutschen Gruppe D setzte sich Rumänien mit 31:28 (17:11) gegen Tschechien durch. Die Deutschen hatten zuvor ihr Auftaktspiel gegen Titelverteidiger Norwegen berraschend mit 33:32 (15:16) gewonnen und bekommen es am Montag (18.00 Uhr/Eurosport und Sportdeutschland.tv) mit den Rumäninnen zu tun.

Die jeweils ersten drei Teams der vier Vierergruppen erreichen die Hauptrunde, in der in zwei Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften die Halbfinalisten ermittelt werden. Das Endspiel findet am 16. Dezember in Paris statt.