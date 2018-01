Handball-EM: Weltmeister Frankreich zieht in die Hauptrunde ein

Porec (SID) - Weltmeister Frankreich ist bei der Handball-Europameisterschaft in Kroatien als erstes Team in die Hauptrunde eingezogen. Das französische Starensemble besiegte am Sonntag Außenseiter Österreich mit 33:26 (17:12). Am Freitag hatte Frankreich zum Auftakt in der Neuauflage des letztjährigen WM-Endspiels knapp gegen Norwegen (32:31) gewonnen. In der Gruppe A schlug Rekord-Europameister Schweden Serbien mit 30:25 (16:10).

Timothey N´Guessan (Mitte) war Frankreichs bester Werfer © SID

Der frühere Kieler Nikola Karabatic wurde vom französischen Trainergespann Didier Dinart und Guillaume Gille geschont und kam nicht zum Einsatz. Bester Werfer der Partie war Frankreichs Timothey N'Guessan mit sieben Toren. Frankreich beschließt die Vorrunde am Dienstag gegen Weißrussland (18.15 Uhr).

Die jungen, unerfahrenen Österreicher stehen nach zwei Niederlagen unter Druck und müssen am Dienstag gegen Norwegen (20.30 Uhr) gewinnen, um noch eine Chance auf die Hauptrunde zu haben. Am Abend treffen die Skandinavier im späten Spiel der Gruppe B auf Weißrussland (20.30 Uhr). Gastgeber und Turnierfavorit Kroatien spielt in der Gruppe A ohne seinen verletzten Rückraumstar Domagoj Duvnjak gegen Island (20.30 Uhr).

Für Schweden war der Sieg im Duell mit Serbien nach der Auftaktniederlage gegen Island wichtig für das Weiterkommen. Schwedens Albin Lagergren und Nemanja Ilic waren mit jeweils fünf Treffern die besten Schützen.

Die Partie zwischen Frankreich und Österreich wurde von dem einzigen deutschen Schiedsrichtergespann bei der EM geleitet. Lars Geipel und Marcus Helbig hatten zuvor bereits das Auftaktspiel von Gastgeber Kroatien gegen Serbien gepfiffen.