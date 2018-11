Handball-EM der Frauen: Fehlstart für Gastgeber Frankreich

Nancy (SID) - Weltmeister Frankreich hat bei der Handball-Europameisterschaft der Frauen im eigenen Land einen Fehlstart erwischt. Im Eröffnungsspiel der 13. EM-Endrunde unterlag der Gastgeber in Nancy Rio-Olympiasieger Russland 23:26 (11:11) und steht damit in Vorrundengruppe B bereits unter Druck. Für die Russinnen trafen Daria Samochina und Daria Dimitrijewa je siebenmal.

Russland gewinnt zum Auftakt gegen Gastgeber Frankreich © SID

Deutschland trifft in seinem Auftaktspiel am Samstag (15.00 Uhr) in Brest auf Titelverteidiger Norwegen. Weitere Vorrundengegner der jungen DHB-Auswahl von Trainer Henk Groener sind in Gruppe D Rumänien am 3. Dezember sowie zwei Tage später Tschechien (jeweils 18.00 Uhr/alle Eurosport).

Die jeweils ersten drei Teams der vier Vierer-Gruppen erreichen die Hauptrunde, in der in zwei Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften die Halbfinalisten ermittelt werden. Das Finale findet am 16. Dezember in Paris statt.