Handball-EM der Frauen: Gastgeber Frankreich wieder auf Kurs

Nancy (SID) - Weltmeister Frankreich hat sich im zweiten Gruppenspiel der Handball-Europameisterschaft der Frauen deutlich gesteigert. In Nancy setzte sich der Gastgeber souverän mit 30:21 (17:8) gegen Slowenien durch und zeigte dabei vor allem in der ersten Halbzeit eine starke Leistung. Das Eröffnungsspiel gegen Olympiasieger Russland hatte Frankreich überraschend 23:26 verloren und war in Gruppe B unter Druck geraten.

Bereits den zweiten Sieg und damit den vorzeitigen Einzug in die Hauptrunde feierte Dänemark. Der dreimalige Olympiasieger gewann in Grippe A mit 28:21 (11:9) gegen Polen.

Für die Hauptrunde qualifizieren sich jeweils die drei ersten Teams der vier Vierer-Gruppen. In der Hauptrunde werden in zwei Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften die Halbfinalisten ermittelt. Deutschland trifft nach dem Überraschungssieg gegen Titelverteidiger Norwegen am Montag (18.00 Uhr/Eurosport und sportdeutschland.tv) in der Gruppe D auf Tabellenführer Rumänien. Das Finale findet am 16. Dezember in Paris statt.