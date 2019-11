Handball: Erster Sieg für Bietigheim in der Champions League

Köln (SID) - Die Handballerinnen des deutschen Meisters SG BBM Bietigheim haben mit ihrem ersten Sieg in der Gruppenphase der Champions League ihre Chance auf einen Platz in der Hauptrunde gewahrt. Die Mannschaft von Trainer Martin Albertsen gewann gegen den rumänischen Vertreter SCM Valcea mit 31:28 (13:14).

Erfolgreichste Werferin gegen Valcea: Angela Malestein © SID

Um Platz drei in der Tabelle der Gruppe C zu erreichen, muss Bietigheim das letzte Vorrundenspiel am 16. November beim zweimaligen Champions-League-Sieger Buducnost Podgorica in Montenegro gewinnen und auf eine Niederlage von Valcea gegen den französischen Spitzenreiter Brest Bretagne Handball hoffen.

Gegen Valcea war Rechtsaußen Angela Malestein mit acht Treffern erfolgreichste Werferin, sechsmal traf Spielmacherin Maura Visser.