Handball: European-League-Partie der Füchse Berlin verschoben

Köln (SID) - Handball-Bundesligist Füchse Berlin spielt in der kommenden Woche nicht beim französischen Team USAM Nimes Gard in der European League. Da beim Gegner mehrere Coronafälle vorliegen, wurde die ursprünglich für Dienstag (18.45 Uhr) angesetzte Vorrundenpartie verschoben. Dies teilten die Füchse am Donnerstag mit. Ein Nachholtermin wurde noch nicht kommuniziert.