Handball: Ex-Nationalspieler Schöngarth wechselt nach Lissabon

Köln (SID) - Der ehemalige Handball-Nationalspieler Jens Schöngarth (31) sucht eine neue sportliche Herausforderung im Ausland. Der rechte Rückraumspieler wechselt vom Zweitligisten HSV Hamburg mit sofortiger Wirkung zum portugiesischen Erstligisten Sporting Lissabon.

Vertrag verlängert: Schöngarth weiter bei Göppingen © SID

Der Linkshänder, der 18 Länderspiele absolviert hat, war in der vergangenen Spielzeit von Frisch Auf Göppingen nach Hamburg gewechselt und in der Rückrunde an die SG Flensburg-Handewitt ausgeliehen. Sein neuer Klub, der letztjährige Tabellenzweite der portugiesischen Liga, tritt in der kommenden Saison in der Champions League an.