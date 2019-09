Handball: Flensburg bleibt in Champions League unbesiegt

Köln (SID) - Der deutsche Handballmeister SG Flensburg-Handewitt bleibt in der Gruppenphase der Champions League auch nach dem dritten Spieltag unbesiegt. In einer packenden Partie beim ungarischen Pokalsieger Pick Szeged kam das in der Bundesliga schwächelnde Team von Trainer Maik Machulla zu einem 24:24 (12:12). Die beiden ersten Partien auf europäischem Parkett hatte Flensburg gewonnen.

Magnus Röd gewann mit Flensburg gegen die Löwen © SID

Vor 3.200 Zuschauern in der ausverkauften Varosi Sportcsarnok lieferten sich die Teams über die gesamte Partie hinweg ein Duell auf Augenhöhe, das in der Offensive von den starken Schützen Bogdan Radivojevic und Göran Sögaard Johannessen dominiert wurde.

Szegeds Radivojevic, 2014 Champions-League-Sieger mit Flensburg, war mit elf Toren und perfekter Wurfquote erfolgreichster Werfer der Partie. Der Norweger Johannessen steuerte für Flensburg neun Treffer bei.

In der Gruppenphase der vergangenen Saison hatte Flensburg noch in Szeged verloren (28:30). Beide Teams schafften es anschließend bis ins Viertelfinale. In der Bundesliga liegt Flensburg nach vier Siegen in den ersten sieben Spielen auf Platz vier.