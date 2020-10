Handball: Flensburg meldet sich zurück

Flensburg (SID) - Die SG Flensburg-Handewitt hat sich vier Tage nach der herben Bundesliga-Niederlage im Nordderby beim THW Kiel gut erholt gezeigt. Am 5. Spieltag der Champions League bezwang das Team von Trainer Maik Machulla Elverum Handball aus Norwegen mit 37:35 (18:14) und holte seinen vierten Sieg in der Vorrunde.

Die SG Flensburg-Handewitt gewinnt 37:35 © SID

Flensburg, das am Sonntag in Kiel untergegangen war (21:29), behauptete durch den Erfolg den zweiten Tabellenplatz in der Gruppe A hinter dem punktgleichen polnischen Topklub KS Kielce (beide 8), der Paris St. Germain (2) mit 35:33 (18:18) schlug.

Flensburg startete stark und setzte sich früh ab (11:5/13. Minute). Elverum kämpfte sich in der Schlussphase wieder bis auf zwei Tore heran, konnte den Sieg des Bundesligisten letztlich aber nicht mehr gefährden. Göran Johannessen war mit acht Treffern bester Werfer der SG. Zwei Teams aus der Gruppe A ziehen nach der Vorrunde direkt ins Viertelfinale ein.