Handball: Flensburg siegt mit Glück - Kiel setzt Serie fort

Hannover (SID) - Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt hat am 15. Bundesliga-Spieltag mit etwas Glück seine weiße Weste gewahrt. Gegen die HSG Wetzlar siegte die Mannschaft von Trainer Maik Machulla hauchdünn mit 30:29 (16:16) und bleibt mit 30:0 Punkten in Front. Rekordmeister THW Kiel hält allerdings durch den zwölften Sieg in Folge den Anschluss.

Die SG Flensburg-Handewitt gewann beim HC Erlangen © SID

Die Zebras von Trainer Alfred Gislason setzten sich im Nordduell bei der TSV Hannover-Burgdorf am Ende deutlich mit 32:25 (13:13) durch und stehen nun bei 28:4 Punkten. Die zuletzt kriselnden Füchse Berlin besiegten den Bergischen HC mit 26:22 (10:8), Aufsteiger SG BBM Bietigheim kam im Kellerduell bei Ex-Meister TBV Lemgo mit 27:40 (13:21) unter die Räder.

Hampus Wanne erzielte für Flensburg 46 Sekunden vor der Schlusssirene den Siegtreffer von der Siebenmeterlinie, erfolgreichster Werfer der Norddeutschen in einer durchweg umkämpften Partie war Rasmus Lauge mit sieben Treffern.

Mit Nationaltorhüter Andreas Wolff als Rückhalt zog Kiel in Hannover erst in den letzten zehn Minuten entscheidend davon, die Gastgeber brachen konditionell ein. Beste THW-Schützen waren mit jeweils sechs Treffern Domagoj Duvnjak, Lukas Nilsson und Niclas Ekberg. Für Hannover traf Timo Kastening siebenmal.