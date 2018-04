Handball: Flensburgs Zachariassen nicht "schwerwiegend" verletzt

Flensburg (SID) - Aufatmen bei der SG Flensburg-Handewitt: Die Verletzung von Kreisläufer Anders Zachariassen aus dem Viertelfinal-Hinspiel der Handball-Champions-League gegen Montpellier HB hat sich nach einer MRT-Untersuchung nicht als schwerwiegend herausgestellt. Wie der Tabellenzweite der Bundesliga mitteilte, könnte der Däne bereits im Rückspiel am 29. April (19 Uhr/Sky) "eventuell wieder einsatzbereit sein".

Der Däne Zachariassen verletzte sich gegen Montpellier © SID

Beim enttäuschenden 28:28 am Mittwoch hatte sich Zachariassen in der Schlussphase am Knöchel verletzt. Die Untersuchungen ergaben, dass lediglich eine "leichte Schwellung und ein Gelenkerguss" bei der Nummer 22 vorliegen.