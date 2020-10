Handball: Gislason nominiert 21 Spieler für EM-Qualifikation

Hamburg (SID) - Angeführt von Kapitän Uwe Gensheimer starten die deutschen Handballer in die EM-Qualifikation. Neben Gensheimer nominierte Bundestrainer Alfred Gislason am Montag 20 weitere Spieler - darunter auch die Rückkehrer Christian Dissinger und Finn Lemke sowie Youngster Juri Knorr - für die erste Etappe der Quali mit Spielen gegen Bosnien-Herzegowina (5. November) und in Estland (8. November). Für Gislason sind die Partien aufgrund der Corona-Pandemie seine ersten Länderspiele als DHB-Coach.

Seit März ist Alfred Gislason Trainer des DHB-Teams © SID

"Ich freue mich darauf, die Arbeit mit der Nationalmannschaft fortsetzen und endlich mit dem Team trainieren zu können. Wir werden das Beste aus diesen gemeinsamen Tagen machen", sagte Gislason. Das Team trifft sich bereits am kommenden Montag für gemeinsame Trainingseinheiten.

Dann kehren die beiden 2016-Europameister Dissinger, der seit zwei Jahren für RK Vardar Skopje spielt und 2019 mit dem nordmazedonischen Spitzenklub die Champions League gewann, und Lemke zurück ins Team. Jüngster Akteur und potenziell erster A-Nationalspieler des Jahrgangs 2000 ist der 20 Jahre alte Mindener Knorr. Die Berliner Fabian Wiede und Paul Drux werden geschont und stehen daher nur im erweiterten Kader.

Neben Bosnien-Herzegowina und Estland ist Österreich weiterer Gegner auf dem Weg zur EHF EURO 2022. Die Vergleiche mit den Nachbarn werden am 6./7. und 9./10. Januar stattfinden, die Rückspiele gegen Bosnien-Herzegowina und Estland am 28./29. April und 2. Mai. Die Europameisterschaft 2022 wird vom 13. bis zum 30. Januar 2022 in Ungarn und der Slowakei ausgetragen. Aus den acht Qualifikations-Gruppen qualifizieren sich die Gruppensieger und Gruppenzweiten sowie die vier besten Dritten. - Das Aufgebot für Lehrgang und Länderspiele:

Tor: Andreas Wolff (KS Vive Kielce), Johannes Bitter (TVB Stuttgart), Silvio Heinevetter (MT Melsungen)

Feld: Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen), Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen), Tobias Reichmann (MT Melsungen), Timo Kastening (MT Melsungen), Hendrik Pekeler (THW Kiel), Patrick Wiencek (THW Kiel), Moritz Preuss (SC Magdeburg), Philipp Weber (SC DHfK Leipzig), Juri Knorr (TSV GWD Minden), Marian Michalczik (Füchse Berlin), Julius Kühn (MT Melsungen), Sebastian Heymann (Frisch Auf Göppingen), Christian Dissinger (RK Vardar Skopje), Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf), Kai Häfner (MT Melsungen), Franz Semper (SG Flensburg-Handewitt), Steffen Weinhold (THW Kiel), Finn Lemke (MT Melsungen)

Der erweiterte Kader:

Tor: Till Klimpke (HSG Wetzlar)

Feld: Tim Nothdurft (HBW Balingen-Weilstetten), Patrick Zieker (TVB Stuttgart), Matthias Musche (SC Magdeburg), Rune Dahmke (THW Kiel), Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen), Marius Steinhauser (SG Flensburg-Handewitt), Sebastian Firnhaber (HC Erlangen), Lukas Saueressig (HBW Balingen-Weilstetten), Tim Suton (TBV Lemgo), Paul Drux (Füchse Berlin), Fabian Wiede (Füchse Berlin), David Schmidt (Bergischer HC), Antonio Metzner (HC Erlangen)