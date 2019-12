Handball: Hannover-Burgdorf verliert weiter an Boden

Köln (SID) - Die TSV Hannover-Burgdorf kommt in der Handball-Bundesliga immer mehr aus dem Tritt. Das Team von Trainer Antonio Carlos Ortega, das Mitte November noch die Tabelle angeführt hatte, verlor am Sonntag beim SC DHfK Leipzig 27:30 (11:15) und wartet bereits seit drei Spielen auf einen Sieg (zwei Niederlagen, ein Remis). Mit 20:8 Punkten fielen die Niedersachsen auf Rang fünf zurück, Meister SG Flensburg-Handewitt (24:6) hat an der Spitze vier Pluspunkte Vorsprung.

Coach Ortega muss wochenlang auf Johannsen verzichten © SID

Im Kellerduell hatte zuvor der TVB Stuttgart gegen Schlusslicht HSG Nordhorn-Lingen 29:24 (13:8) gewonnen und sich mit 8:20 Punkten auf Rang 15 geschoben. Die HSG Wetzlar siegte beim HC Erlangen 31:25 (18:18).