Handball: Johannsen führt Hannover beim Heim-Abschied zum Sieg

Hannover (SID) - Routinier Torge Johannsen hat den Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf in seinem letzten Heimspiel für die Niedersachsen zu einem knappen Sieg geführt. Beim 30:28 (15:16) gegen den SC DHfK Leipzig erzielte der 36 Jahre alte Linkshänder, der Hannover im Sommer nach zehn Jahren verlassen wird, sechs Tore und war damit erfolgreichster Werfer seines Teams. Mit 26:40 Punkten zogen die Recken in der Tabelle an Leipzig (25:41) vorbei.

Hannover-Trainer Ortega sieht sechs Tore von Johannsen © SID

Bester Schütze der Begegnung was Leipzigs Nationalspieler Philipp Weber mit acht Treffern. Für die Gäste endete dennoch eine eindrucksvolle Serie von 11:3 Punkten aus sieben Partien.