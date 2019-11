Handball: Jugendcoach Wudtke assistiert Bundestrainer Prokop bei EM

Hamburg (SID) - Wechsel auf der Kommandobrücke der deutschen Handballer für die EM: Beim Turnier in Norwegen, Schweden und Österreich (9. bis 26. Januar) wird DHB-Jugendcoach Erik Wudtke den Platz neben Bundestrainer Christian Prokop einnehmen. Der 47-jährige übernimmt die Rolle von Co-Trainer Alexander Haase, der krankheitsbedingt nicht an der Europameisterschaft teilnehmen kann.

EM: Prokop (Foto) erhält Unterstützung von Erik Wudtke © SID

"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Erik Wudtke, dessen Arbeit in den Nachwuchs-Nationalmannschaften ich intensiv verfolgt habe und schätze", sagte Prokop und wünschte Haase "alles Gute". Seinen Einstand auf der Bank der deutschen A-Nationalmannschaft wird Wudtke beim EM-Test am 4. Januar in Mannheim gegen Island feiern. Das Turnier startet fünf Tage später in Trondheim gegen die Niederlande.