Handball: Kiel bindet Nilsson langfristig

Kiel (SID) - Handball-Rekordmeister THW Kiel hat das Ausnahmetalent Lukas Nilsson langfristig an den Verein gebunden. Der 21 Jahre alte schwedische Nationalspieler verlängerte seinen Vertrag beim THW vorzeitig um zwei Jahre bis 2021. Rückraumspieler Nilsson gehört bei den Kielern zu den Leistungsträgern.

Der Schwede Nilsson bleibt ein Zebra © SID

"Lukas ist in den vergangenen anderthalb Jahren enorm gereift", sagte THW-Trainer Alfred Gislason: "Er hat einen unglaublichen Wurf und ein ausgeprägtes Spielverständnis, ist zudem nach seiner Eingewöhnungszeit wesentlich ruhiger vor dem Tor. Wir werden noch viel Freude an ihm haben, seine Entwicklung ist längst noch nicht abgeschlossen." Sportchef Viktor Szilagyi bezeichnete die Vertragsverlängerung als "ein Ausrufezeichen in dieser für uns sportlich schwierigen Zeit".