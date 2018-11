Handball: Kiel etwa zwei Wochen ohne Bilyk

Kiel (SID) - Handball-Rekordmeister THW Kiel muss etwa zwei Wochen ohne Nikola Bilyk auskommen. Der österreichische Rückraumspieler war beim 37:29-Auswärtssieg bei GWD Minden in der 22. Minute umgeknickt und hatte dabei eine Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk erlitten. Auch das Außenband wurde in Mitleidenschaft gezogen. Dies teilte der THW nach eingehenden Untersuchungen am Montag mit.