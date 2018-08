Handball: Kiel ist Prokops Titelfavorit

Köln (SID) - Für Handball-Bundestrainer Christian Prokop startet Rekordmeister THW Kiel als Titelfavorit in die am 23. August beginnende Bundesligasaison. "Der THW Kiel hat in meinen Augen die stärkste Mannschaft zusammen. Bleiben sie hungrig nach Erfolg und von langwierigen Verletzungen verschont, sind sie der Titelkandidat", sagte Prokop im Interview mit der Handballwoche. Zuletzt holten die erfolgsverwöhnten Kieler den Meistertitel in der Saison 2014/15.

Handball-Bundestrainer Christian Prokop sieht Kiel vorne © SID

Auch bei den Trainern der 18 Bundesligisten ist der THW favorisiert. Neun Trainer tippten in einer Handballwoche-Umfrage auf den THW, sechs gaben ihre Stimme den Rhein-Neckar Löwen. Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt hat hingegen niemand auf dem Zettel.