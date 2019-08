Handball: Klarer Auftaktsieg für Magdeburg

Köln (SID) - Der SC Magdeburg ist mit einem ungefährdeten Heimsieg in die neue Saison der Handball-Bundesliga gestartet. Der Dritte der Vorsaison setzte sich am Donnerstagabend mit 38:26 (17:12) gegen Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten durch und ist damit erster Tabellenführer. Bester Werfer bei EHF-Cup-Teilnehmer Magdeburg war Tim Hornke mit sieben Toren.

Bennet Wiegerts Team gewann gegen Aufsteiger Balingen © SID

Die HSG Wetzlar unterlag dem früheren Meister TBV Lemgo Lippe an Spieltag eins 28:32 (17:15), auch die HSG Nordhorn-Lingen kassierte beim 21:26 (12:13) gegen den Bergischen HC eine Heimpleite.

Meister SG-Flensburg-Handewitt, der am Mittwoch den Supercup gegen Pokalsieger THW Kiel gewonnen hatte, steigt am Sonntag bei MT Melsungen in die Saison ein. Nordrivale Kiel spielt zeitgleich zu Hause gegen Frisch Auf Göppingen (beide 16.00 Uhr).