Handball: Kraus erfolgreich an der rechten Hand operiert

Stuttgart (SID) - Der ehemalige Handball-Weltmeister Michael Kraus ist erfolgreich am Spiralbruch an seiner Wurfhand operiert worden. "Die OP ist super verlaufen, und die Ärzte sind zuversichtlich, dass ich sehr bald wieder auf der Platte stehen werde, um meinem Club @tvb1898 zu helfen", schrieb Kraus bei Instagram. Dazu postete er ein Foto von sich im Krankenbett mit eingegipstem rechten Unterarm.

Michael Kraus erzielte in der Liga bislang 56 Treffer © SID

Der 35-Jährige bedankte sich außerdem bei allen, die sich seit seinem Missgeschick im Bundesligaspiel beim TBV Lemgo-Lippe am Donnerstagabend bei ihm gemeldet und ihm alles Gute gewünscht hatten: "Vielen Dank für die unglaublich vielen Genesungswünsche! Das baut wirklich auf!" Kraus war bei einem Wurfversuch in Lemgo mit TBV-Profi Dominik Ebner kollidiert: "Es hat gleich knack gemacht."

Nach wie vor hat Kraus die Hoffnung auf eine WM-Teilnahme im Januar nicht aufgegeben. "Eine kleine Resthoffnung besteht bei mir noch, dass ich in diesem Jahr mein Können noch unter Beweis stellen kann", hatte er am Freitag auf SID-Anfrage gesagt: "Alles Weitere muss dann der Bundestrainer entscheiden." Schon am 10. Dezember wird Christian Prokop seinen vorläufigen 28er-Kader nominieren.