Handball-Krimi beschert ZDF WM-Rekordquote

Köln (SID) - Der Hauptrunden-Krimi der deutschen Handballer gegen Kroatien hat dem ZDF eine Rekordquote für die Heim-WM beschert. Den 22:21-Sieg der Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop am Montagabend in Köln verfolgten im Schnitt 10,02 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 30,4 Prozent.

TV-Rekord für Handball-WM © SID

Die zuvor höchste Quote der WM in Deutschland und Dänemark wurde im deutschen Vorrundenspiel gegen Titelverteidiger Frankreich (25:25) mit 8,53 Millionen im Schnitt erzielt. Durch den Erfolg gegen Kroatien erreichte die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) vorzeitig das Halbfinale am Freitag in Hamburg. Gegen Europameister Spanien geht es am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD) in Köln um den Gruppensieg.