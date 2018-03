Handball: Löwen und Flensburg siegen souverän

Mannheim (SID) - Der deutsche Handball-Meister Rhein-Neckar Löwen und die SG Flensburg-Handewitt haben ihre gute Form in der Handball-Bundesliga bestätigt. Die Löwen ließen Frisch Auf Göppingen beim 31:20 (15:11)-Sieg keine Chance und bleiben mit 38:6 Punkten Tabellenführer. Flensburg bezwang die HSG Wetzlar im Nachholspiel des 23. Spieltags mit 34:27 (16:15). Dadurch zog die SG am Überraschungsteam TSV Hannover-Burgdorf (35:11) vorbei und steht mit 36:10 Zählern auf Rang drei, der die direkte Champions-League-Qualifkation bedeuten würde.

Bislang waren nur 14 Spieler einsatzberechtigt © SID

Die Löwen dominierten die Partie von Beginn an und erspielten sich schon in der ersten Halbzeit einen beruhigenden Sieben-Tore-Vorsprung. Bester Werfer der Mannschaft von Trainer Nikolaj Jacobsen war Nationalspieler Henrik Pekeler mit sieben Treffern. Beim vierten Flensburger Sieg in Serie war Hampus Wanne vor 5821 Zuschauern mit neun Toren der herausragende SG-Akteur.