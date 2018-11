Handball: Ludwigshafen feiert ersten Saisonsieg

Ludwigshafen (SID) - Die Eulen Ludwigshafen haben ihren ersten Saisonsieg in der Handball-Bundesliga gefeiert. Am 13. Spieltag setzte sich der Tabellenletzte 27:24 (10:14) gegen den SC DHfK Leipzig durch, steckt mit nur vier Punkten aber weiter im Abstiegskampf. Leipzig verpasste den dritten Sieg in Serie und bleibt als 13. ebenfalls im Tabellenkeller. Erfolgreichster Werfer der Ludwigshafener war Jonathan Scholz (5 Tore).

Metzner kommt vom VfL Lübeck-Bad Schwartau nach Erlangen © SID

Einen Befreiungsschlag landete Frisch Auf Göppingen. Nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge setzten sich die Göppinger 35:26 (20:13) gegen den VfL Gummersbach durch. Marcel Schiller hatte mit elf Toren maßgeblichen Anteil am höchsten Saisonsieg des EHF-Cup-Rekordsiegers.