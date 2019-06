Handball: Magdeburg bewirbt sich für Champions-League-Wildcard

Magdeburg (SID) - Der SC Magdeburg hat sich für eine Wildcard zur Teilnahme an der Handball-Champions-League beworben. Wie der Bundesligadritte am Mittwoch mitteilte, reichte er die nötigen Unterlagen mit Hilfe der Handball Bundesliga (HBL) und des Deutschen Handball-Bundes (DHB) fristgerecht bei der Europäischen Handball Föderation (EHF) ein. Magdeburg hatte als erster deutscher Verein 2002 den Titel in der Champions League gewonnen.

Trainer Wiegert ist mit dem SC Magdeburg Tabellenführer © SID

"Über viele Jahre starteten regelmäßig drei deutsche Klubs in der Champions League, in der abgelaufenen Saison waren dann mit Flensburg und den Rhein-Neckar-Löwen nur noch zwei Klubs vertreten. Für uns war die Antragstellung folgerichtig, da es fatal wäre, wenn sich die Möglichkeit auf einen dritten Startplatz ergeben und wir diese Chance mangels Meldung verpassen würden", sagte SCM-Geschäftsführer Marc-Hendrik Schmedt.

Bislang sind Meister SG Flensburg-Handewitt und der deutschen Rekordchampion THW Kiel zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigt, sollten die Magdeburger die Wildcard nicht bekommen, spielen sie als Tabellendritter um den EHF-Pokal