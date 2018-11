Handball: Magdeburg kassiert erste Heimniederlage

Magdeburg (SID) - Der SC Magdeburg hat im Meisterschaftskampf der Handball-Bundesliga einen Dämpfer kassiert. Am 15. Spieltag verlor das Team von Trainer Bennet Wiegert gegen Frisch Auf Göppingen 28:29 (15:15) und fiel nach der ersten Heimniederlage der Saison mit 26:6 Punkten hinter den THW Kiel (26:4) auf Platz drei zurück. Die Kieler treten wie Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt (28:0) erst am Sonntag an.

Trainer Wiegert ist mit dem SC Magdeburg Tabellenführer © SID

Mehr Mühe als erwartet hatten auch die Rhein-Neckar Löwen: Im hitzigen Derby beim Tabellenletzten Eulen Ludwigshafen setzte sich der Pokalsieger erst in den Schlussminuten deutlich auf 28:21 (13:11) ab. Matchwinner war Gudjon Valur Sigurdsson, dem mit zehn Toren mehr als ein Drittel aller Löwen-Treffer gelangen.

Mit 23:5 Punkten festigten die Mannheimer Platz vier vor der MT Melsungen (20:10), die überraschend 26:30 (12:14) beim Tabellenelften TVB Stuttgart unterlag. In Marino Maric (Verdacht auf Bizepssehnenabriss) müssen die Melsunger zudem einen weiteren Ausfall verkraften, nachdem sich vor wenigen Tagen bereits Domagoj Pavlovic (Knöchelbruch) schwer verletzt hatte.

In der Magdeburger Arena setzte sich Göppingen mit einem 8:2-Lauf zum Ende der ersten und dem Beginn der zweiten Halbzeit ab und geriet danach nicht mehr in Rückstand. Bester Werfer beim Tabellenneunten war Kresimir Kozina (6), Magdeburg reichten sechs Treffer von Nationalspieler Matthias Musche nicht zu etwas Zählbarem.