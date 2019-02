Handball: Magdeburg schlägt auch Stuttgart

Köln (SID) - Der SC Magdeburg hält sich weiterhin in der Spitzengruppe der Handball-Bundesliga. Das Team aus Sachsen-Anhalt gewann am 22. Spieltag gegen den TVB Stuttgart mit 37:30 (18:14) und feierte damit den vierten Sieg in Serie. Mit 34:10 Punkten liegt Magdeburg weiter auf Rang vier gleich hinter den Rhein-Neckar Löwen (35:7). Hinter dem makellosen Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt (42:0) ist der THW Kiel (38:6) Zweiter.

Matthias Musche führte den SC Magdeburg zum Sieg © SID

Die MT Melsungen (28:16) setzte sich bei Frisch Auf Göppingen mit 30:27 (18:11) durch und belegt hinter den punktgleichen Füchsen Berlin den sechsten Platz. Im Abstiegskampf unterlag DHfK Leipzig auch beim TBV Lemgo Lippe mit 20:24 (8:9) und liegt weiter nur knapp vor der gefährlichen Zone. Das Kellerduell gewann der Vorletzte gegen den Letzten: Die SG BBM Bietigheim schlug die Eulen Ludwigshafen mit 27:18 (11:7).

Herausragender Spieler vor 6600 Zuschauern in Magdeburg war Matthias Musche, der die Gastgeber mit elf Toren zum Sieg gegen Stuttgart führte.