Handball: Magdeburg zieht an Berlin vorbei

Minden (SID) - Handball-Bundesligist SC Magdeburg ist im Kampf um die Champions-League-Plätze ein wichtiger Sieg gelungen. Das Team von Trainer Bennet Wiegert feierte am Sonntag beim souveränen 41:29 (21:12) beim GWD Minden den vierten Sieg in Serie. Damit zogen die Magdeburger (44:14) vorbei an den Füchsen Berlin (43:13) auf Tabellenplatz drei. Die Hauptstädter haben jedoch noch ein Spiel weniger absolviert.

Der SC Magdeburg hat beim GWD Minden 41:29 gewonnen © SID

Der TBV Lemgo siegte beim TVB Stuttgart 28:27 (16:11), der damit weiter in Abstiegsgefahr schwebt.

Bester Werfer in Minden war Magdeburgs dänischer Olympiasieger Michael Damgaard mit zwölf Treffern. Seinem österreichischen Teamkollegen Robert Weber gelang mit acht Toren bei acht Versuchen eine perfekte Trefferquote.