Handball: Mehr als fünf Millionen sehen deutschen EM-Auftakt

Köln (SID) - Der erfolgreiche Auftakt der deutschen Handballer bei der Europameisterschaft hat dem ZDF eine ordentliche Einschaltquote beschert. Im Schnitt verfolgten am frühen Donnerstagabend 5,15 Millionen Zuschauer (20,7 Prozent Marktanteil) das 34:23 (15:13) der Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop über die Niederlande.

Das deutsche Team bezwang die Niederlande © SID

Zum Vergleich: Vor Jahresfrist bei der Heim-WM hatten im Zweiten 6,11 Millionen Zuschauer das Auftaktspiel der DHB-Auswahl gegen das Team Korea verfolgt.

Am Samstag trifft die deutsche Mannschaft in ihrem zweiten Vorrundenspiel in Trondheim/Norwegen auf Titelverteidiger Spanien (18.15/ARD), am Montag ist im letzten Gruppenspiel Lettland der Gegner (18.15/ZDF).