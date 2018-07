Handball: Meister Flensburg startet in Minden

Flensburg (SID) - Der deutsche Handball-Meister SG Flensburg Handewitt hat einen dankbaren Gegner zum Start in die neue Bundesliga-Saison erwischt: Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla (41) reist am 1. Spieltag am 25. August zum TSV GWD Minden. Das gab die Liga am Montag bekannt.

Holger Glandorf (l.) im Spiel gegen Montpellier © SID

Drei Tage zuvor kämpft Flensburg gegen Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen in Düsseldorf um den Supercup. Rekordmeister THW Kiel eröffnet die Saison mit einem Heimspiel gegen den HC Erlangen, die Löwen empfangen den TBV Lemgo. Am 4. Spieltag (8. September) kommt es in Flensburg zum Nordschlager gegen Kiel.