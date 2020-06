Handball: Meister Kiel verpflichtet Linkshänder Ehrig

Köln (SID) - Der deutsche Handball-Meister THW Kiel hat Jugend-Nationalspieler Sven Ehrig mit einem Zwei-Jahres-Vertrag bis Sommer 2022 ausgestattet. Der 19 Jahre alte Linkshänder ist auf Rechtsaußen und im rechten Rückraum einsetzbar.

Rekordmeister THW Kiel setzt auch auf die Jugend © SID

"Wir wollen Sven kontinuierlich an die Mannschaft heranführen, zudem kann er uns zunächst punktuell durch die Entlastung unserer Linkshänder helfen", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi: "Er hat sich mit seinem Trainingseinsatz und seinen Leistungen empfohlen und diese Chance verdient."

Der 1,97 m große Ehrig wechselte 2014 von der HSG Mönkeberg-Schönkirchen in den Nachwuchs-Leistungsbereich des THW. Der gebürtige Kieler wurde in der vergangenen Saison mit einem Zweitspielrecht dreimal für den THW in der Bundesliga eingesetzt.