Handball: Melsungen feiert zweiten Erfolg im EHF-Cup

Köln (SID) - Der Handball-Bundesligist MT Melsungen bleibt unter Trainer Gudmundur Gudmundsson in der Erfolgsspur. Nach dem Debütsieg für den Isländer auf der Trainerbank in der Bundesliga gegen den Bergischen HC (28:25) setzten sich die Hessen im EHF-Cup gegen den dänischen Vertreter Bjerringbro-Silkeborg mit 35:33 (18:14) durch und rückten in der Tabelle mit vier Punkten vor auf den zweiten Rang.

Nationalspieler Julius Kühn erzielte acht Treffer © SID

Marino Maric mit neun Treffern und Nationalspieler Julius Kühn (8) waren die besten Werfer der Gastgeber, die das erste Aufeinandertreffen mit den Dänen noch 31:35 verloren hatten.