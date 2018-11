Handball: Metzingen souverän in der Gruppenphase des EHF-Cups

Metzingen (SID) - Die Handballerinnen der TuS Metzingen sind in die Gruppenphase des EHF-Cups eingezogen. Das Team von Trainer Andre Fuhr besiegte den tschechischen Klub DHK Banik Most im Rückspiel der 3. Qualifikationsrunde souverän mit 35:24 (15:13). Bereits das Hinspiel am 11. November hatte Metzingen für sich entschieden.

TuS Metzingen feiert Einzug in Gruppenphase des EHF-Cups © SID

Am Sonntag (17.00 Uhr) könnte Borussia Dortmund mit einem Sieg bei SCM Craiova nachziehen. Allerdings hat der Bundesligist das Hinspiel in eigener Halle mit 17:19 gegen die Rumäninnen verloren.