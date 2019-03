Handball-Nationalspieler Häfner 2020 nach Melsungen

Melsungen (SID) - Handball-Nationalspieler Kai Häfner wechselt zur Bundesliga-Saison 2010/21 zur MT Melsungen und erhält dort einen Vertrag bis 2023. Das gab der Klub am Montag bekannt. Der Europameister von 2016 spielt derzeit noch beim Ligakontrahenten TSV Hannover-Burgdorf. Sollten sich beide Vereine einigen, könnte Häfner auch schon früher wechseln. "Wir sind an einer entsprechenden Lösung interessiert, aber es liegt nicht allein in unserer Macht", sagte MT-Vorstand Axel Geerken.

Melsungen verpflichtet Nationalspieler Kai Häfner © SID

"Mit der MT habe ich zwar schon jetzt einen Vertrag geschlossen, aber gedanklich beschäftige ich mich noch nicht näher mit meinem künftigen Verein. Wenn es dann soweit ist, freue ich mich natürlich darauf, auf die Jungs zu treffen, mit denen ich auch schon einige Zeit in der Nationalmannschaft zusammenspiele", sagte Häfner. In Melsungen stehen bereits die früheren Europameister Julius Kühn, Tobias Reichmann und Finn Lemke unter Vertrag.

Häfner (29) hat bisher 74 Spiele für Deutschland bestritten und 158 Tore erzielt. Mit der Nationalmannschaft wurde der Rückraumspieler bei der WM 2019 Vierter.