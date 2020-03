Handball-Nationalspieler Pekeler: "Denke, dass Saison abgebrochen wird"

Kiel (SID) - Handball-Nationalspieler Hendrik Pekeler rechnet nicht damit, dass die Bundesliga-Saison beendet werden kann. "Ich glaube nicht, dass wir das Virus in zwei, drei oder vier Wochen so in den Griff bekommen, dass ein normaler Spielbetrieb möglich sein wird. Daher denke ich, dass die Saison abgebrochen wird", sagte der 28-Jährige bei NDR Info.

Hendrik Pekeler ist im All-Star-Team der EM © SID

Aktuell ruht die Liga bis zum 22. April. Wie es dann weitergeht und wie die Folgen aussehen - auch für Pekeler kaum abschätzbar. "Ich hoffe, dass es allen Vereinen - nicht nur im Handball - gelingt, die Krise so gut es geht zu überstehen", sagte der Kreisläufer, der nach dem positiven Test seines Nationalmannschaftskollegen Jannik Kohlbacher aktuell in Quarantäne ist: "Aber ich befürchte, dass es nicht alle schaffen werden."