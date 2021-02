Handball-Nationalspieler Pekeler verlängert in Kiel bis 2025

Kiel (SID) - Handball-Nationalspieler Hendrik Pekeler hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag beim deutschen Rekordmeister THW Kiel um vier Jahre bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Das gab der Champions-League-Sieger in den sozialen Medien bekannt.

Verlängert um vier Jahre beim THW Kiel: Hendrik Pekeler © SID

Pekeler, Deutschlands frisch gewählter Handballer des Jahres 2020, war 2018 vom Ligakonkurrenten Rhein-Neckar Löwen nach Kiel zurückgekehrt. 2009 hatte der heute 29 Jahre alte Kreisläufer sein Bundesliga-Debüt im Trikot der Zebras gegeben.

Mit Kiel gewann Pekeler bereits alle wichtigen Titel im Vereins-Handball, zuletzt gelang Ende Dezember der Triumph in der Champions League. Beim Final Four in Köln wurde der Europameister von 2016 als wertvollster Spieler (MVP) ausgezeichnet.

"Schleswig-Holstein ist meine Heimat, und der THW Kiel war schon immer das Maß aller Dinge", sagte Pekeler und ergänzte: "Wir haben beim THW Kiel eine tolle Mannschaft mit einem sehr guten Zusammenhalt und einer sehr guten Altersstruktur. Ich erhoffe mir, dass wir weiterhin viel Erfolg haben werden."