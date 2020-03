Handball-Nationalspieler mit Coronavirus infiziert

Hamburg (SID) - Ein deutscher Handball-Nationalspieler hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Dienstagabend in einer Pressemitteilung mit. Den Namen des Spielers gab der DHB nicht bekannt. Nach SID-Informationen soll es sich dabei um Kreisläufer Jannik Kohlbacher von den Rhein-Neckar Löwen handeln.

Jannik Kohlbacher wohl mit dem Coronavirus infiziert © SID

Das gesamte DHB-Team, das am Lehrgang vom 9. bis 13. März in Aschersleben teilgenommen hat, werden sich sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben. "Sämtliche Kontaktpersonen werden sich an die Empfehlungen des leitenden Mannschaftsarztes Prof. Dr. Kurt Steuer und insbesondere des Robert-Koch-Instituts halten", teilte der DHB mit, "jeder Teilnehmer des Lehrgangs ist sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und wird sich an die von den Behörden empfohlenen Maßnahmen halten."

Das für den vergangenen Freitag in Magdeburg geplante Länderspiel gegen die Niederlande als Abschluss des Lehrgangs war kurzfristig abgesagt worden.