Handball-Nationalspielerin Stolle wechselt zum Thüringer HC

Erfurt (SID) - Handball-Nationalspielerin Alicia Stolle wechselt zur kommenden Saison zum Frauen-Bundesligisten Thüringer HC. Die 21-Jährige kommt von der HSG Blomberg-Lippe und unterschrieb in Erfurt einen Vertrag bis Sommer 2019. "Nach vier tollen Jahren in Blomberg möchte ich nun den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen, international Erfahrung sammeln und neue Ziele verfolgen", sagte Stolle.

Alicia Stolle wechselt zum Thüringer HC © SID

HC-Trainer Herbert Müller hob die Qualitäten der Linkshänderin hervor. "Zusammen mit Emily Bölk ist sie eine der talentiertesten Spielerinnen in Deutschland, und sie ist speziell in der Abwehr für ihr Alter schon sehr stark", so Müller.