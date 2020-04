Handball-Nationaltorhüter Bitter überzeugt in der "Höhle der Löwen"

Köln (SID) - Handball-Nationaltorhüter Johannes Bitter hat sich im wahrsten Sinne des Wortes in "Die Höhle der Löwen" gewagt - und das mit Erfolg. In der TV-Show konnte der frühere Weltmeister am Dienstagabend gleich zwei Investoren von seinem Projekt "drinkbetter" überzeugen.

Johannes Bitter überzeugt Investoren in TV-Show © SID

Der sportlich so erfahrene 37-Jährige war er bei seinem TV-Auftritt sehr nervös. "Ich hoffe, man hat es mir nicht zu arg angemerkt, aber ich war schon extrem angespannt, war sehr fokussiert", sagte Bitter dem SID. Gemeinsam mit seinem Partner, dem früheren Hockey-Profi Christian Monzel, hat er ein eigenes Start-up-Unternehmen gegründet, das Energie-Getränke entwickelt. Den Markteintritt wollen die beiden jetzt mit "der Power der Löwen wagen", sagte Bitter.

Die Unternehmer Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer hatten 300.000 Euro für 30 Prozent der Firmenanteile geboten und noch eine Million Euro Startkapital draufgelegt. "Da hat man gemerkt: Das, was wir machen, hat Hand und Fuß. Es gibt Leute, die auf uns setzen", sagte Bitter.

Die Emotionen nach dem erfolgreichen Deal könne man mit dem WM-Triumph 2007 vergleichen, "aber nach einem großen Titel sind danach immer so ein paar Tage Feiern angesagt. Bei uns geht es jetzt natürlich direkt an den Schreibtisch und ans Telefon und es wird weiter gearbeitet", sagte Bitter.