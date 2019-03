Handball: Play-off-Rückspiel der Frauen in Hamm

Köln (SID) - Die deutschen Handballerinnen werden ihr Play-off-Rückspiel um ein Ticket für die WM in Japan (30. November bis 15. Dezember 2019) in Hamm bestreiten. Gespielt wird am 5. Juni, das Team von Bundestrainer Henk Groener trifft auf Kroatien. Drei Tage vorher steigt das Hinspiel in Koprivnica. Der Sieger qualifiziert sich nicht nur für die WM, sondern hat auch weiterhin Chancen auf Olympia 2020 in Tokio.